Rugby, Lorenzo Cannone "Non dobbiamo concedere turnover per sfidare la Francia"

Torna questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2025 e l’Italia di Gonzalo Quesada scenderà in campo all’Olimpico di Roma domenica pomeriggio, quando arriverà la. Unaferita dal ko subito in Inghilterra e che vorrà subito riprendere la corsa verso il titolo. Unaferita e, quindi, ancor più pericolosa, come sa anche.“Ne abbiamo già parlato tra di noi, sappiamo che verranno a Roma per sfidarci davanti e imporsi, e stiamo lavorando proprio per reggere dal punto di vista fisico. L’anno scorso ero infortunato, ma ricordo che a Lilla partirono molto bene i francesi, poi nel secondo tempo siamo stati più ‘fit’ e siamo riusciti a metterli sotto. Ci aspettiamo quest’anno la miglior, come sempre: l’aspetto fondamentale sarà nonfacili, perché nel gioco rotto sono devastanti.