Sport.quotidiano.net - Rubiales, multa di 11mila euro per il bacio a Hermoso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Madrid, 20 febbraio – L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis, è stato condannato dal tribunale dell'Audiencia Nacional al pagamento di unadi 10.800(equivalenti a 20al giorno per 18 mesi) per il reato di aggressione sessuale per ilforzato alla calciatrice Jennidurante la premiazione dei Mondiali di Calcio femminili a Sydney nell'agosto 2023. La sentenza prevede inoltre per l'ex dirigente il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri da Jennie di comunicare con lei durante un anno, secondo quanto ha informato il tribunale.è stato invece assolto dall'accusa di aver esercitato pressioni e intimidazioni nei confronti dellae di suoi familiari, perché la calciatrice dichiarasse pubblicamente che ilera stato consentito.