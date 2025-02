Ilnapolista.it - Rubiales condannato a una multa di circa 10 mila euro per il bacio a Jenni Hermoso (As)

L’ex presidente della Federcalcio spagnologiudicato “colpevole di violenza sessuale” ai danni diper il famoso caso delalla premiazione del Mondiale femminile. Tuttavia non andrà in galera,pagherà una misera. Lo scrivono i principali media spagnoli tra cui As.“La Corte nazionale ha dichiarato Luiscolpevole di violenza sessuale per aver baciato. L’ex presidente della Rfef dovrà pagare unadi 20al giorno per i prossimi 18 mesi (10.800in totale) e non potrà avvicinarsi al calciatore entro un raggio di 200 metri. Nonostante il verdetto, l’ex leader evita così la prigione. Il giudice lo ha assolto anche dal reato di coercizione, così come gli altri tre imputati: Jorge Vilda, Albert Luque e Rubén Rivera.