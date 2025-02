Ilrestodelcarlino.it - Rozzio mette nel mirino il Sassuolo. Il capitano può rientrare nel derby

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Francesco Pioppi "Oh! Mio!". Prendiamo in prestito i versi più celebri della poesia di Walt Whitman, il grande cantore dell’America dell’Ottocento, per dare una notizia che certamente farà felici i tifosi della Reggiana. Paoloinizia a vedere la luce in fondo al tunnel e – se tutto procederà secondo copione – tornerà a completa disposizione di mister Viali durante la prossima sosta per nazionali (dal 17 al 28 marzo). Nelc’è quindi la sfida con il, in scaletta il 29 dello stesso mese. Ilgranata, lo ricordiamo, è assente dalla gara di andata con il Catanzaro del 10 novembre (finita 2 a 2) quando aveva dovuto abbandonare il campo a metà della ripresa per un infortunio alla caviglia sinistra che si è poi rivelato più grave del previsto. Dopo una decina di giorni di consultazioni che inizialmente avevano escluso l’intervento chirurgico e aperto il varco ad una ‘terapia conservativa’,si era invece dovuto sottoporre ad un’operazione piuttosto invasiva per risolvere una lesione osteo-legamentosa.