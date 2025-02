Anteprima24.it - Rosetta De Stasio (Prima Benevento): “Lavori e opere pubbliche, la necessità dei controlli”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diDe, consigliere comunale “”. “La nostra città assume sempre più l’aspetto di un “cantiere aperto” in considerazione di tutti iche si stanno effettuando purtroppo quasi “contemporaneamente”.Oltre agli evidenti disagi per i cittadini, dovuti soprattutto ad una mancanza di programmazione degli interventi e ad una carenza di progettualità razionale e finalizzata ad una visione di città totalmente assente, va evidenziato un altro problema non di poco conto.Assistiamo anche ad una quasi totale assenza dei necessarisull’esecuzione deiautorizzati.E’ opportuno fare degli esempi per meglio comprendere la situazione:-il rifacimento del manto stradale e della segnaletica in via delle Puglie: una volta terminato il manto di asfalto ci si è resi conto che non è stato effettuato a regola d’arte (per la verità neppure in modo “decente” , per cui l’Amministrazione è dovuta intervenire con l’impresa esecutrice diffidandola a rifare i, con evidente ulteriore disagio per residenti e cittadini.