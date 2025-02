Sport.periodicodaily.com - Roma vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi vogliono proseguire la loro risalita verso l’Europa, mentre I brianzoli cercano una disperata rimonta in chiave salvezza.vssi giocherà lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi sono in netta crescita e puntano con decisione ad un posto in Europa League. Al momento sono ancora fuori da questo obiettivo, con il nono posto a 37 punti e quattro lunghezze di ritardo dal piazzamento continentale. Ma gli ultimi risultati fanno ben sperare visto che la squadra di Ranieri nelle recenti cinque partite ha ottenuto 13 partite.Notta fonda per i brianzoli, sempre più fanalino di coda con 14 punti e una salvezza distante sette lunghezze.