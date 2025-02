Sport.quotidiano.net - Roma vince sul Porto, Ranieri: “Bravi i ragazzi, ma è inammissibile subire certi gol”

, 20 febbraio 2025 – Missione compiuta per lache, dopo l’1-1 del do Dragao, batte 3-2 ile strappa un pass per gli ottavi di finale di Europa League tenendo accesa la flebile fiammella della speranza – legata al ranking UEFA – di conservare il quinto posto in Champions League nella prossima stagione. A illuminare la serata dell’Olimpico ci ha pensato uno strepitoso Paulo Dybala, che ha permesso ai giallorossi di ribaltare il vantaggioghese messo a segno da Omorodion con una bellissima rovesciata. L’asso argentino in forza ai giallorossi ha prima capitalizzato un perfetto uno-due in area con Shomurodov e poi ha trafitto Diogo Costa con un perfetto mancino dal limite dell’area. Passati in vantaggio e rimasti in superiorità numerica per l’espulsione di Eustaquio a inizio ripresa, i giallorossi hanno controllato la gara senza particolari affanni mettendo il punto esclamativo con Pisilli all’83’.