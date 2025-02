Sololaroma.it - Roma, verso l’addio la CFO Rabuano: in arrivo Ana Dunkel

In attesa di capire chi prenderà il posto di CEO vacante addirittura dal 22 settembre scorso, data delle dimissioni di Lina Souloukou dopo l’esonero di Daniele De Rossi, sarebbe inun nuovo cambio all’interno dell’organigramma societario della. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la CFO Annasarebbe vicina a lasciare il suo posto. L’attuale Chief Financial Officer pagherebbe infatti i problemi inerenti al Fair Play Finanziario, che ormai da diversi anni pende sulla testa del club giallorosso. A Trigoria è atteso l’di Ana, la quale ricopre la stessa posizione all’interno del Friedkin Group. La dirigente, che ha lavorato per 17 anni alla JP Morgan Chase & Co., fa già parte del board della società capitolina dall’agosto del 20202 e dell’Everton.