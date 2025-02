Tg24.sky.it - Roma, uomo travolto e ucciso mentre attraversava in via Appia Nuova

Undi 67 anni, italiano e residente ad Albano, è statola strada da una Dacia Sandero guidata da una donna moldava. E' successo intorno alle 21.30 di ieri in via, a Marino, all'altezza del civico 290. E' stata la stessa 41enne a chiamare i soccorsi, ma per i sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Marino, non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Accertamenti sono stati effettuati sulla donna che era alla guida dell'auto,la salma della vittima è stata trasportata al policlinico Tor Vergata per l'esame autoptico.