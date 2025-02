Romadailynews.it - Roma: tradito dalla dipendenza per il gioco viene arrestato, ricercato da 6 mesi

Leggi su Romadailynews.it

E’ statoper il. Un uomo di 58 anni,da 6, e’ statopolizia mentre scommetteva su un incontro sportivo in un’agenzia in via Varese nel quartiere Castro Pretorio a.Sull’uomo gravava un ordine di carcerazione emessoprocura per i reati di estorsione e rapina aggravata.I poliziotti del commissariato di Porta Pia, gia’ da un po’ di tempo, avevano iniziato a setacciare tutte le agenzie scommesse del quartiere. Cosi’, a coglierlo sul banco di, martedi’ scorso, e’ stato un ispettore libero dal servizio, mentre camminava in via Varese, che ha individuato il latitante.Senza perderlo di vista, il poliziotto ha atteso l’arrivo dell’autoradio del commissariato, e nel giro di pochi minuti ha bloccato il 58enne e’ stato fermato e