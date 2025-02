Romadailynews.it - Roma: spacciatore “rider” alla consegna della droga trova cliente e polizia, arrestato 33enne

a domicilioad un suo, unhato anche un agente di. Sfortuna dello, o forse bravura dell’agente di, fatto sta che l’uomo e’ stato. Tutto e’ cominciato quando il poliziotto in borghese del XV Distretto Ponte Milvio che era impiegato con i suoi colleghi, lo scorso weekend, nei servizi di ordine pubblico predisposti in occasionepartita Lazio-Napoli.L’agente ha sentito locitofonare al suodicendogli che era arrivato. Sospettando che si trattasse di un pusher, quando ha visto aprirsi il portone del palazzo, lo ha seguito all’interno e, mentre l’uomo entrava nell’ascensore, il poliziotto si e’ diretto verso le scale per anticiparlo. Al secondo piano, ad aspettarlo sull’uscio di casa, c’era un condomino con in mano delle banconote.