Roma: ruba orologi per 10mila euro e scappa, fermato e arrestato 32enne

Hato da una teca di un negozio di via dei Condotti aseiper un valore complessivo died e’to inseguito dal personale.Il ladro e’ uncileno la cui fuga, con i relativi inseguitori avvenuta nella trafficatissima via del centro ha attirato le attenzioni di un carabiniere che, nonostante fuori servizio, e’ intervenuto riuscendo a bloccare il fuggitivo,poi dai carabinieri della stazioneSan Lorenzo in Lucina.Ile’ stato trovato anche in possesso di altra refurtiva, occultata nel suo zaino: un I-Phoneto poco prima all’interno di un parrucchiere e tre borse, ancora con i dispositivi antitaccheggio, risultatete, sempre nella mattinata, da un negozio in via del Corso. L’e’ stato portato in caserma. Dovra’ rispondere del reato di furto aggravato.