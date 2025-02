Sololaroma.it - Roma, Rizzitelli: “Prenderei Ancelotti dopo Ranieri”

Ruggiero, ex attaccante della, ha affrontato diversi temi nel corso di un’intervista rilasciata a Ilnista. Tra questi, Rizzi-Gol ha parlato dei fischi dei tifosi verso Lorenzo Pellegrini: “Fa parte del calcio e in questi casi solo il giocatore può venirne fuori. Anche io ho affrontato momenti critici nei quali la gente contestava, ti può essere d’aiuto lo spogliatoio, un abbraccio di un compagno, ma se ne esce da soli e quello che decide è il campo. Le gente ti valuta per quello che dimostri in partita“.ha poi aggiunto: “Ciclo finito? Sembrerebbe di sì, però nel calcio basta veramente poco per cambiare tutto. Mi auguro che Pellegrinino, capitano della, tifoso della, faccia vedere che ha voglia di rimanere, di ribaltare la situazione facendo quello che fino ad ora, purtroppo, non ha fatto.