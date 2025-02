Sololaroma.it - Roma, rebus Saelemaekers: il Milan vuole blindarlo

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Parma, per laè già tempo di scendere in campo. I giallorossi stanno dimostrando di aver intrapreso la retta via in questo inizio 2025 e vogliono confermarsi anche in campo internazionale. Sullo sfondo, infatti, ci sono i playoff di Europa League. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale, l’ultimo grande obiettivo dell’annata. I capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la sfida con il Porto, in programma oggi 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Una partita da dentro o fuori, che vale immensamente in questa seconda parte di annata.Dietro le quinte, però, la società sarebbe già al lavoro per quanto concerne la sessione estiva di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe confermare alla sua corte quei calciatori che rappresentano la base solida della squadra, con uno sguardo che va alle corsie esterne.