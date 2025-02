Romatoday.it - Roma-Porto: tifosi lusitani in città. Piano sicurezza per evitare contatti fra gli ultras (video)

Leggi su Romatoday.it

Sono arrivati quasi tutti adelper assistere alla sfida di Europa League in programma allo stadio Olimpico. Alta l'attenzione da parte delle forze dell'ordine sul match, in relazione al quale è stato predisposto in prefettura il. Con parte della curva Nord.