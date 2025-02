Sololaroma.it - Roma-Porto Streaming Gratis: i playoff di Europa League in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria per 1-0 con il Parma è diventata il passato per la. I giallorossi sembrano essere rimasti sulla retta via in questo inizio 2025 e vogliono proseguire con questo piglio, dal punto di vista caratteriale. Il focus si sposta ora sull’, una competizione tanto cara alla dirigenza. L’obiettivo è chiaro: strappare il pass per gli ottavi di finale, grazie aldi ritorno. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la gara con il, in programma oggi 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Un match da non sbagliare, da vincere senza se e senza ma.L’andamento diReduce dal successo per 1-0 con il Parma in trasferta, ladesidera entrare tra le migliori 16 in, centrando l’ultimo grande traguardo rimasto in questa stagione.