Calciomercato.it - Roma-Porto, scintille in campo e in panchina: decisione pesante per Paredes

Sale la tensione all’Olimpico, coi giallorossi di Ranieri avanti per 2-1. Il check al Var è stato decisivo per fare chiarezza sullo scontro tra i due calciatoriine indurante, ritorno degli spareggi di Europa League di scena adesso allo stadio ‘Olimpico’. Gli ospiti sono passati in vantaggio prima della mezz’ora con Samu Omorodion, il quale ha segnato in rovesciata al termine di un’azione veloce deighesi nata da un’errore in costruzione del portiere giallorosso Svilar.ine in: ‘batosta’ per(LaPresse) – Calciomercato.itribaltata da DybalaLaha reagito subito ribaltando il risultato in meno di cinque minuti. Protagonista assoluto Paulo Dybala, autore della doppietta che ha portato avanti la squadra di Ranieri, ora a un passo dagli ottavi visto l’1-1 dell’andata.