Calciomercato.it - Roma-Porto, Ranieri dribbla il derby e striglia i suoi: “Avrei fatto il caos nello spogliatoio”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo la rimonta che ha garantito allaun posto agli ottavi: domani il sorteggioLasupera in rimonta ilall’Olimpico e dopo l’1-1 dell’andata vince 3-2 grazie a un super Paulo Dybala, autore di una doppietta e di una partita monumentale. I giallorossi passano agli ottavi di Europa League e aspettano una tra Lazio e Athletic Club.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Claudio:Un’opinione sul sorteggio: Bilbao o Lazio? “Sono due grandi squadre, non ho preferenze. Con la Lazio ha la possibilità di non viaggiare, sono due grandi squadre. Punto e a capo”.Partita controllata, poi l’errore in costruzione: si è arrabbiato per l’episodio? “Quando subiamo gol mi dispiace tantissimo. Li pressavamo alti per non farli avvicinare troppo alla nostra metà campo.