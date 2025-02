Sololaroma.it - Roma-Porto, probabili formazioni: Ranieri sceglie le certezze

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè tempo di scendere in campo. I giallorossi sono reduci dal successo per 1-0 con il Parma e desiderano confermarsi anche in campo internazionale. Il focus si sposta infatti sull’Europa League, una competizione tanto cara alla dirigenza. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale, tramite playoff. I capitolini stanno limando in ogni minimo dettaglio la sfida con il, in programma oggi 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico dopo l’1-1 dell’andata. Un match estremamente delicato, contro un avversario che si è sempre dimostrato ostico nell’arco degli anni.Claudioè consapevole che quella con i Dragoes sarà uno spartiacque cruciale per il finale di stagione, con la classifica in campionato che non appare ancora perfetta.