Roma-Porto, non solo gli ottavi in palio: Ranieri per salvare il ranking UEFA

La vittoria per 1-0 con il Parma è diventato un ricordo per la. I giallorossi stanno dimostrando di aver intrapreso la retta via in campionato in questo 2025 e vogliono confermarsi anche fuori dal suolo italiano. Il focus si sposta inevitabilmente sull’Europa League, una competizione tanto cara ai Friedkin. L’obiettivo è quello di strappare il pass per glidi finale, l’ultimo grande obiettivo di questo finale di stagione. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno mettere al tappeto il, più nello specifico oggi 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico dopo l’1-1 dell’andata. Un match da dentro o fuori, da vincere senza se e senza ma.Claudioè consapevole che i Dragoes daranno tutto quel che hanno, per compiere un’impresa fuori porta. Il coach di Testaccio non giocherà, però, soltanto per il passaggio del turno, ma anche perla faccia del calcio italiano.