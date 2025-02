Sololaroma.it - Roma-Porto, in arrivo 400 tifosi lusitani: forze dell’ordine in allerta

A poche ore dal calcio d’inizio di, cresce l’attenzione anche sul fronte della sicurezza. Circa 400ghesi sono attesi all’Olimpico, e lehanno predisposto un piano di sicurezza dettagliato per prevenire eventuali disordini, con particolare attenzione alle zone limitrofe allo stadio e ai luoghi della movida.massima per la trasferta delCome riportato dal Corriere della Sera, i controlli sono iniziati già da ieri nei punti nevralgici della città. Il rischio principale riguarda la vicinanza tra le tifoserie dele della Lazio, un legame consolidato nel tempo e che potrebbe generare tensioni con i sostenitori giallorossi. Per ridurre eventuali rischi, la maggior parte deidovrebbe ripartire già questa sera con voli charter.