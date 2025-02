Calciomercato.it - Roma-Porto, Dovbyk va in tribuna: lo score senza di lui fa ben sperare. Rebus Hummels

Leggi su Calciomercato.it

Sotto gli occhi di Ryan Friedkin, inall’Olimpico, l’ucraino ko per un problema muscolare. Interrogativi sul difensore tedescoLasi gioca una stagione nella sfida all’Olimpico contro ildopo l’1-1 dell’andata. Per i giallorossi, così come per gli avversari, è una finale perché c’è un solo risultato ovvero la vittoria. La squadra di Ranieri è in un periodo di forma e di risultati importantissimi, nelle ultime cinque di campionato nessuno ha fatto meglio nei top 5 campionati europei, bisogna arrivare all’en plein di Mourinho col Fenerbahce. I lusitani invece hanno appena ritrovato i tre punti da dicembre. VIsto il ritardo in campionato, l’Europa League diventa vitale per la, non a caso inc’è anche Ryan Friedkin questa sera e nella capitale è presente pure il braccio destro del Gruppo Friedkin, Ed Shipley.