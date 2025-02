Calciomercato.it - Roma-Porto, disordini nel settore ospiti: interviene la Polizia, cosa è successo

Scontri all’interno deldegli ultrasghesi che hanno provato a venire a contatto con i tifosinisti in Monte MarioLaconduce all’Olimpico contro ilnella sfida fino ad ora più importante della stagione. Un punteggio vitale, soprattutto per come è arrivato, in rimonta dopo che Omorodion aveva gelato i giallorossi in rovesciata. Tre gol nello spazio di 12 minuti che mutano radicalmente la storia di questa partita. E che scatenano i tifosiassiepati nel loroin distinti Nord.Tifosi (LaPresse) – calciomercato.itIntorno al 40? infatti nascono deinell’area dei circa 400 sostenitori delarrivati in queste ore nella capitale. Verosimilmente gli stessi ultras lusitani (alla vigilia la Questura temeva alleanze con i tifosi della Lazio con cui c’è amicizia) hanno provato a scavalcare verso i tifosi dellain Monte Mario e da lì è nata una sorta di rissa con gli steward che erano lì a garantire la sicurezza.