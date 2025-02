Calciomercato.it - Roma-Porto, Anselmi recrimina sul rosso: “Era più giusto il giallo. L’arbitraggio l’avete visto tutti”

Il tecnico deighesi in conferenza stampa dopo il ko per 3-2 all’Olimpico che chiude il cammino europeo dei DragoesIlnon riesce nell’impresa di sbancare l’Olimpico dopo l’1-1 ingallo. I lusitani vanno avanti grazie alla rovesciata di Samu, ma l’espulsione di Eustaquio gli taglia le gambe e non basta l’autogol di Rensch nel finale.Martin(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le dichiarazioni del tecnico dei Dragoes Martin:Come giudica alcuni episodi della partita, soprattutto al 69? con il palo e il cartellino? “La mia filosofia è non parlare degli arbitri. Ancora meno parlare di arbitraggi quando si perde. Avevamo detto ieri che avrei voluto una direzione di gara giusta, spetta a voi giudicare se giustizia è stata fatta o meno”.Sula Eustaquio: è sorpreso dalla sua reazione? “Diciamo che un cartellinoper parte sarebbe stata la decisione più giusta, è stata una discussione normale di quelle che succedono in campo.