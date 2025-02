Sport.quotidiano.net - Roma-Porto 3-2: Dybala-show all'Olimpico e giallorossi agli ottavi

Leggi su Sport.quotidiano.net

20 febbraio 2025 - Serviva una vittoria e questa non è mancata. Lavince e strappa il pass per glia spese del: all'finisce 3-2 la sfida tra le parti e in virtù del pareggio dell'andata si qualifica al prossimo turno di questa Europa League.si carica sulle spalle la squadra e ribalta il vantaggio iniziale di Samu con una splendida doppietta. Nel finale c'è gloria anche per Pisilli, mentre Rensch mette un pizzico di pepe ai minuti di recupero, con l'autorete nel finale di gara. Questo però non cambia la sostanza della gara, caratterizzata dall'espulsione di Eustaquio al 51' per un colpo rifilato a Paredes.i capitolini attendono il derby con la Lazio oppure l'Athletic Club di Bilbao. Primo tempo Per la sfida dell'Ranieri conferma la difesa dell'andata, con Çelik, Mancini e N'Dicka a copertura di Svilar.