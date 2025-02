Romadailynews.it - Roma: operazione decoro al parco del Pineto, liberata area da insediamento abusivo

Questa mattina la Polizia Locale diCapitale del XIV Gruppo Montemario e’ intervenuta all’interno deldel, per liberare l’occupata abusivamente.Presente alle operazioni anche personale della Sala operativa sociale diCapitale e diNatura, proprietaria del sito, che ha provveduto ad avviare le attivita’ per lo smaltimento di sei baracche e delle masserizie presenti sul posto.Gli agenti hanno identificato 4 persone di nazionalita’ romena, tutti uomini tra i 30 e i 50 anni di eta’, per i quali sono state attivate le procedure di assistenza previste.Agenzia Nova