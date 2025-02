Tg24.sky.it - Roma, operaio 20enne precipita per due piani dall'ascensore della stazione Termini

Un ragazzo di vent’anni ètodial binario uno.e prime informazioni riferite dai Vigili del Fuoco, l’è salito sull’dell’impianto riservato al trasporto di persone, portando con sé un carrello elettrico. Il giovane sarebbeto dal piano zero al piano -2 insieme al carrello elettrico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e resta ancora da chiarire se abbia ceduto l'o se, all'apertura delle porte, la cabina non fosse in piano. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso.