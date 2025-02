Tg24.sky.it - Roma, medici scambiano biopsie e tolgono la mandibola a un 35enne per errore

Credevano avesse un tumore e per questo gli hanno tolto la: ma si è trattato di un clamoroso. La storia di malasanità che arriva dae, più precisamente, dal Policlinico Umberto I, è stata raccontata dal “Corriere della Sera” e riguarda un uomo di 35 anni, operato dopo che iavevano scambiato i vetrini della biopsia relativi ad una persona effettivamente malata a cui, per altro, non si sa se sia mai stato comunicato l’esito dei propri esami. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dopo la denuncia per lesioni gravi che ha sporto l’uomo coinvolto in questa vicenda.