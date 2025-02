Dayitalianews.com - Roma, investito mentre attraversa su via Appia Nuova, morto 67enne

Un uomo di 67 anni, di nazionalità italiana e residente ad Albano, ha perso la vita dopo essere statoda un’autova la strada. L’incidente è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21:30, in viaa Marino, nei pressi del civico 290.La conducente dell’auto, una donna moldava di 41 anni, ha immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari del 118, che sono intervenuti insieme ai carabinieri di Marino, non è stato possibile fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo.Sono stati eseguiti accertamenti sulla conducente del veicolo,la salma della vittima è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per l’autopsia.L'articolosu viaproviene da Dayitalianews.