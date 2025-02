Rompipallone.it - Roma, infortunio per il big: Ranieri nei guai, salterà il Porto

Ultimo aggiornamento 20 Febbraio 2025 18:00 di Clemente GrimaldiEnnesimonelle fila della, Claudioperde un altro top per il delicato match contro il.Lascenderà in campo questa sera in occasione del ritorno dei playoff di Europa League contro il. I giallorossi sono chiamati a strappare il pass per accedere agli ottavi di finale della competizione, per cui sarà necessaria una vittoria nella sfida dell’Olimpico.Intanto, però, sono in arrivo pessime notizie per la formazione capitolina che sarà costretta a rinunciare al proprio big:seri per Claudioa pochi minuti dal calcio d’inizio, in programma alle ore 18:45, si ferma Artem Dovbyk: andrà in tribuna contro ilLaperde pezzi lungo la via. Stando quanto riportato da Pazzidifanta, infatti, l’ultimo calciatore dei giallorossi a fermarsi è Artem Dovbyk.