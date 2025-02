Secoloditalia.it - Roma, il verdetto sul caso Don Coluccia: tre anni di condanna per l’aggressore in scooter

Leggi su Secoloditalia.it

Giustizia è fatta, almeno in parte. Sergio Del Prete, il trentenne che nell’ottobre 2023 tentò di investire Dondurante la sua marcia della legalità a Tor Bella Monaca, è statoto a tredi reclusione. La sentenza, pronunciata dal giudice monocratico della sesta sezione penale del Tribunale di, segna l’epilogo di un episodio che aveva scosso la Capitale e rafforzato la determinazione del sacerdote antimafia nella sua battaglia contro il degrado e il crimine organizzato.L’agguato a Donsventato dagli agentiEra una giornata come tante in viale dell’Archeologia, teatro di spaccio e malaffare, quando Donsi trovò nel mirino. L’uomo in sella a uno, aveva trovato il suo bersaglio. Pochi attimi e poi l’accelerazione improvvisa. Solo la prontezza della scorta evitò il peggio.