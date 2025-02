Romadailynews.it - Roma: furto e rapina aggravata a San Giovanni, un arresto e due fermi

Un uomo di 40 anni e’ stato arrestato e due uomini di 30 anni sono stati fermati nel corso dei controlli degli agenti della polizia locale, nel pomeriggio di martedi’ 18 febbraio, durante il consueto servizio di vigilanza nei pressi della Basilica di Sanin Laterano a. Il primo dei due interventi e’ avvenuto intorno alle 16:00, per fornire aiuto al titolare di un’attivita’, all’interno della quale due uomini avevano tentato di sottrarre dalla cassa del denaro. La pattuglia ha bloccato gli uomini i quali sono stati accompagnati presso gli uffici di via della Greca, dove, accertati i fatti, anche tramite la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza installate nel locale, hanno proceduto a denunciare due trentenni georgiani, per il tentato.Raggiunti entrambi da un decreto di espulsione, sono attualmente presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria.