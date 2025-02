Romadailynews.it - Roma: furti di auto per compiere altre ruberie, arrestato 36enne di Guidonia Montecelio

Un uomo di 36 anni diè statodalla polizia per vari reati, tra cui furto e riciclaggio die moto, minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e furto in esercizi commerciali.L’uomo è sospettato di aver rubato una vasta gamma di prodotti, come profumi, dolciumi e creme spalmabili alla nocciola, in diversiavvenuti nell’arco di alcuni mesi nella zona.Le indagini hanno portato alla sua identificazione grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza. Si è scoperto che l’uomo rubava veicoli per poi usarli perin supermercati e profumerie.È stato anche accusato di minacciare i legittimi proprietari dei veicoli con vari strumenti. La procura ha ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e durante una perquisizione sono stati ritrovati oggetti rubati da un istituto scolastico destinati ad alunni disabili, che sono stati poi restituiti.