Romadailynews.it - Roma: controlli tra Esquilino, Termini e Tuscolano, 7 persone arrestate e 14 denunciate

I Carabinieri della CompagniaPiazza Dante hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle zone comprese tra i quartieri, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata istituite in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di, Lamberto Giannini, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’attivita’ e’ di 7, 14alla Procura della Repubblica e 38 notifiche per ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di(Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica).