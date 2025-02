Romadailynews.it - Roma: controlli nei quartieri a Est, due denunciati e quattro segnalati per droga

I Carabinieri della stazioneAppia, hanno dato esecuzione a servizio coordinato di controllo straordinario del territorio neiOsteria del Curato e Statuario, con particolare riferimento all’area del terminal metro Anagnina, finalizzato alla prevenzione e repressione della criminalita’ diffusa nelle aree urbane di periferia, nonche’ per innalzare i livelli della sicurezza reale e percepita dai cittadini, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.Il bilancio dell’attivita’ e’ di due persone denunciate e disanzionate e segnalate in via amministrativa al Prefetto. Nel dettaglio, i carabinieri hanno denunciato a piede libero unno di 23 anni, senza occupazione, per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto a seguito di un controllo d’iniziativa in strada, i militari lo hanno sorpreso con un tirapugni in ferro, senza giustificato motivo.