Roma: controlli all'Esquilino, Termini e Tuscolano, 7 arresti e 14 denunce

Sette persone sono state arrestate mentre altre 14 sono state denunciate nel corso dieffettuati dai carabinieri tra i quartieri Esquilino,di. A completare il bilancio deici sono anche i 38 ordini di allontanamento dalla zona a tutela rafforzata. I carabinieri della compagniaPiazza Dante hanno arrestato sei cittadini stranieri – uno Gambia, uno della Guinea, uno dell’Egitto e tre del Senegal, tutti senza fissa dimora e con precedenti – sorpresi, in diversi episodi a cedere dosi di crack, cocaina e hashish ad acquirenti.Sequestrate decine di dosi di droga. In manette e’ finito anche un cittadino del Marocco che nel corso di un controllo in via Amendola ha spintonato e colpito con calci e pugni i carabinieri, al fine di eludere gli accertamenti.