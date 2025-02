Fanpage.it - Roma, al Parco Talenti un cane morde un uomo e gli recide i legamenti del ginocchio

Leggi su Fanpage.it

La proprietaria dell'animale non solo non ha prestato i primi soccorsi al ferito, ma si è anche allontanata in tutta fretta con il suoe un bimbo in carrozzina. Adesso i carabinieri sono sulle sue tracce. L'accusa nei suoi confronti è quella di lesioni gravi.