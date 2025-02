Romadailynews.it - Roma: 4 arresti e 4 denunciati ad Acilia, automobilista spericolato aveva 5 panetti di hashish

Durante una operazione di controllo ad, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni trovato in possesso di oltre 600 grammi di. L’uomo, che ha tentato di fuggire all’arrivo dei militari, è una delle 4 persone arrestate nel quartiere San Giorgio di.L’operazione fa parte di un servizio straordinario di controllo del territorio promosso dal Prefetto di, Lamberto Giannini. I carabinieri della compagnia diOstia hanno arrestato 3 persone e denunciato altre 2, dopo aver effettuato perquisizioni e controlli approfonditi nel quartiere. Tre uomini, già destinatari di misure cautelari per violazione della normativa sugli stupefacenti, sono stati arrestati e condotti in carcere.Quarto arresto per traffico di droga a: fermato uomo con precedentiUn 45enneno è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione dicon l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.