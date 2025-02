Ilrestodelcarlino.it - Rogo Inalca, il sindaco rassicura le famiglie: “Nessun pericolo. Gli alunni possono frequentare”

Reggio Emilia, 20 febbraio 2025 – IlMarco Massari "comprende", prova are le, ma lo fa chiarendo sin dall’inizio che "ogni nostra azione è stata determinata sulla base di indicazioni che arrivano dagli enti preposti al monitoraggio dell’aria e alla tutela della salute pubblica" ovvero Arpae e Ausl. Arriva a stretto giro la risposta del primo cittadino di Reggio alla lettera, pubblicata ieri dal Carlino, di 150 genitori del liceo Moro in merito alche lo scorso 10 febbraio ha distrutto lo stabilimentodi via Due Canali, molto vicino al plesso scolastico. I genitori chiedevano precisi chiarimenti e valutazioni per ulteriori interventi. Preoccupazioni legittime a cui Massari ha risposto con una lunga missiva, indirizzata pure alledei bambini frequentanti l’asilo Nido Alice, che sorge a meno di centro metri dallo stabile andato in fiamme, che avevano espresso analoghi timori.