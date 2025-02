Superguidatv.it - “Rocco Schiavone”, intervista a Claudia Vismara: “Caterina porterà scompiglio. Tra lei e Rocco Schiavone il filo non si è mai spezzato”

Nella serie, serie Rai in co-produzione Cross productions e Beta, interpreta. Nei nuovi episodi, in onda dal 19 febbraio in prima serata su Raidue, grandi novità attendono il personaggio interpretato da.“”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva. L’attrice ai nostri microfoni ha anticipato cosa succederà al suo personaggio: “torna ufficialmente nella Questura di Aosta, non lavorerà più nella stessa squadra dima torna con una task force sulla violenza domestica.facendo saltare gli equilibri che si erano creati”. In passato,aveva avuto una storia d’amore con. Una storia però finita male con lei che lo aveva tradito.