Roberta Valente-Notaio in Sorrento | Trama Cast e Anticipazioni Della Fiction Rai!

Scopri tutto suin, la nuovaRai con Maria Vera Ratti. Un mix di mistero, passione e casi legali nella splendida corniceCostiera Amalfitana.in: la nuova serie Rai che incanta la CostieraLaitaliana si arricchisce di un nuovo intrigante titolo:in. La serie, attesa per fine 2025, promette di unire casi legali intricati a un’ambientazione mozzafiato tra i vicoli e gli scorciCostiera Amalfitana. Prodotta da Rodeo Drive e diretta da Vincenzo Pirozzi, laporta sul piccolo schermo una storia di ambizione, segreti e sentimenti sospesi tra passato e presente.Maria Vera Ratti: un volto intenso per una protagonista complessaNei panniprotagonista troviamo Maria Vera Ratti, attrice avellinese già apprezzata in serie di successo come Il Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone.