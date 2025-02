Zonawrestling.net - Road Dogg “Ecco come organizzeremo i prossimi eventi”

Leggi su Zonawrestling.net

Brian James aliasè ora il co-sceneggiatore principale di “WWE SmackDown”. In precedenza ha ricoperto il ruolo dal 2016 al 2019, ha lasciato dopo WrestleMania 35 ed è stato successivamente rilasciato dalla compagnia. È tornato in WWE dopo che Vince McMahon se n’è andato nel 2022 ed è stato riassunto in un ruolo esecutivo. James ha discusso delle sue nuove responsabilità e della crescita finanziaria della WWE sotto la guida di Paul “Triple H” LevesqueHead of Creative di “Insight”. ‘Sono ancora responsabile del team creativo per glidal vivo, ma abbiamo ridotto il numero didal vivo. Quest’anno ci concentreremo maggiormente suglinazionali per determinare il nostro approccio migliore, pianificando anche moltiredditizi all’estero. L’azienda ha attualmente più successo che mai, superando i risultati passati.