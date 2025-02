Biccy.it - Rkomi canta in corsivo? La sua risposta: “Il miœ lavõr? è scompœrre il linguæggiô”

Quandoinizia are gli parte ile non riesce ad azzeccare un accento neanche per sbaglio. Ma questa, considerata da alcuni una mancanza, è diventata la sua cifra stilistica e almeno personalmente quando canto le sue canzoni lo faccio usando il suo accentœ. Anche Alessandro Cattelan lo ha preso bonariamente in giro annunciando il titolo della sua canzone indurante l’ultima serata del Festival di Sanremo, vedere per credere.Alessandro Cattelan che dice di saper dire benissimo il titolo della canzone die procede a dirlo invi prego #Sanremo2025 pic.twitter.com/Q8mSytEyYQ— messa male (@messamale) February 16, 2025In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ilnte aveva spiegato: “Il Ritmo Delle Cose parla del caos nelle relazioni e, nel ritornello, cerco di rappresentare questo periodo storico e il legame sempre più forte con l’isolamento imposto dal digitale”.