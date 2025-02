Gamberorosso.it - Rivoluzione in Oltrepò Pavese: nuovo sistema di votazione per dare più peso ai piccoli produttori. E il metodo classico diventa Classese Docg

Una giornata che rimarrà per sempre nella storia dell'. Lache si è appena conclusa ha portato a due importanti novità destinare a riscrivere il futuro della denominazione: cambio dello statuto e cambio del disciplinare.Relativamente al primo punto «votato da oltre il 98% dei presenti, siamo intervenuti suldi voto - dice la Presidente Francesca Seralvo - la rappresentanza per ipiùe la valorizzazione della filiera. Con ilDisciplinare della— votato da oltre il 93% dei presenti — abbiamo identificato univocamente il nostrocon un nome storico e riconoscibile —— per raccontare una qualità unica, garantita da regole sempre più restrittive. In entrambi i casi si tratta di strumenti essenziali per valorizzare l’» «Unaandata benissimo, oltre le aspettative - commenta a caldo al Gambero Rosso Riccardo Binda, direttore del Consorzio - La giornata di oggi rappresenta il frutto dei primi mesi di lavoro della nuova governance, che ha portato a unstatuto, il più rappresentativo possibile e pone un punto decisivo per il tema della»Come cambia ildiCiascun socio, indipendentemente dalla capacità produttiva si vedrà attribuito un numero di voti minimo (10), andando colmare così la discrepanza tra il "" decisionale delle piccole e grandi aziende, senza intaccare l'equilibrio generato dal criterio di proporzionalità.