Agi.it - Rivelazione di segreto d'ufficio sul caso Cospito, Delmastro condannato a 8 mesi

AGI - I giudici dell'ottava sezione del tribunale di Roma hannoa 8di reclusione il sottosegretario alla Giustizia Andreaimputato, con l'accusa didid', in relazione aldell'anarchico Alfredo. La procura aveva chiesto perl'assoluzione. Il sottosegretario, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, è presente in aula. "Non mi dimetto, spero ci sia un giudice a Berlino", così il sottosegretario Andreaal termine dell'udienza.