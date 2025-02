Lanazione.it - Ritrovato dopo giorni il cadavere di un uomo

Pisa, 20 febbraio 2025 - C'è stata una macabra scoperta a Pisa, dove nella serata del 19 febbraio 2025 è stato rinvenuto nel canale di via San Jacopo, nel quartiere di Gagno, il corpo di un. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine intervenute sul posto e che hanno estratto il corpo dalle acque del fossato, si tratterebbe di un venditore ambulante che, forse a causa di un malore improvviso che lo avrebbe coltofa - probabilmente sabato -, è caduto nel canale dove ha trovato la morte. La notizia del ritrovamento delè anche rimbalzata sui social, dal momento che alcuni residenti della zona hanno assistito alle operazioni per la rimozione del corpo dal canale da parte delle forze dell'ordine. Attualmente, non si conosce con precisione l'identità della persona morta ma sembrerebbe undi origini straniere.