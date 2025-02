Ilfattoquotidiano.it - Ritrovati vivi gli influencer Michele D’Alessio e Rossella Del Console: erano spariti nel nulla tra i monti del Friuli con il loro van

Gliviaggiatori finiscono in una zona senza segnale e i parenti chiamano i carabinieri.Delsono statidopo tre giorni di silenzio sani e salvi in una zona priva di ripetitori delle linee telefoniche tra le montagne di Pordenone. I duebaresi che hanno fatto delviaggio a bordo di un ex camion militare diventato caravan bianco e giallo il tema della propria pagina Instagram non aveva dato segnali di vita per oltre 72 ore, tanto da insospettire il fratello della ragazza che aveva denunciato la scomparsa dei due alle autorità friulane.A quel punto sono state attivate le ricerche da parte dei Carabinieri e del Soccorso Alpino che hanno cominciato a perlustrare la Val Settimana, una zona dove la rete telefonica è spesso assente.