Lapresse.it - Ritardi treni, Donnarumma (Fs) sui cantieri: “In Germania chiudono linee, noi non fermiamo traffico”

Leggi su Lapresse.it

L’ad di Fs Stefanospiega il momento difficile del trasporto ferroviario, con iaccusati dai convogli ditalia. “Noi stiamo facendo il Pnrr senza fermare il. Lainvece è in ginocchio sul trasporto ferroviario. Non facciamo come gli altri chele, ma durante il periodo estivo comunicheremo i tempi reali di percorrenza”, ha affermato i manager, incontrando la stampa. – “Non ci saranno peggioramenti del servizio a causa deiperché stiamo lavorando al massimo per mitigarli”, aggiunge. “Ciò che crea maggiore disagio oggi non sono idel Pnrr ma idella manutenzione ordinaria, cioè quelli che devono garantire la vita e la sicurezza dei passeggeri. La difficoltà è nella supply chain, i problemi sono sulla puntualità di realizzazione delle opere che hanno poi un impatto perché rallentano e occupano l’infrastruttura”, è il ragionamento diche poi ironizza: “Se faccio i lavori nel bagno di casa metto in conto che non posso usarlo, questo invece non avviene per la rete ferroviaria, ici devono volare sopra”.