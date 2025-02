Sport.quotidiano.net - Risultati di prestigio. Banca Tema, atleti che si fanno onore

Leggi su Sport.quotidiano.net

ca Grossetoancora protagonista a livello nazionale: Gabriele D’Amico convocato in Nazionale giovanile e Anselme Faragli in grande spolvero ai campionati italiani di prove multiple. Per quanto riguarda D’amico, fresco di titolo italiano Allievi sui 200, il giovane orbetellano rappresenterà l’Italia nell’incontro internazionale di Metz. Infatti, la Fidal ha comunicato l’elenco dei convocati per il primo impegno dell’anno delle squadre nazionali, il match internazionale Under 20 e Under 18 indoor in programma il primo marzo a Metz, in Francia: tra glichiamati a vestire l’azzurro anche il portacolori dell’ca GrossetoGabriele D’Amico, reduce dallo storico successo ai Campionati Italiani Allievi di Ancona. D’Amico rappresenterà l’Italia proprio nei "suoi" 200 in cui incontrerà il portacolori della nazionale di casa e quello del Portogallo, per poi cimentarsi anche nella staffetta 4x200.