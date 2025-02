Quotidiano.net - Ristrutturazioni prima casa, c'è il bonus del 50%

Leggi su Quotidiano.net

La notizia della proroga delristrutturazione per l'anno in corso era attesissima da molti. E la Manovra 2025 – come anticipato dal Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 15 ottobre – ha lasciato invariata, o almeno in parte, la situazione. Infatti il tanto utilizzatoristrutturazione è stato confermato con detrazione fiscale Irpef al 50% per lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, oppure lavori di manutenzione ordinaria per le parti comuni di edifici residenziali. Parlando di cifre, ilprevede un massimale di spesa di 96mila euro da portare in detrazione in dieci anni con rate egualmente distribuite nel tempo, che si concretizzano in un risparmio massimo Irpef di 48mila euro.